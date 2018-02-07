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Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 21:50 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde devam eden davada Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi.Hakan Atilla’nın avukatları tarafından yapılan savunmada yargıç Richard Berman’dan delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde devam eden davada Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi.
Hakan Atilla’nın avukatları tarafından yapılan savunmada yargıç Richard Berman’dan delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç Berman, Atilla’ya yönelik suçlamalar ile ilgili delillerin yeterli olduğu gerekçesiyle beraat talebini kabul etmedi.
Bilindiği üzere Jüri, Atilla’ya yapılan suçlamalardan 5’inden suçlu bulmuştu. Atilla’nın ceza duruşması ise 11 Nisan’da yapılacak.

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