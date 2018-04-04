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Hakarete uğrayan şehit annesi davadan vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Adana’da halk otobüsüne binerken ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve 2.5 lira para istenen şehit annesi Zübeyde Tura, mahkemeye dilekçe vererek davadan vazgeçti.Adana’da 13 Şubat’ta şehit annesi Zübeyde Tura’nın ücretsiz kart göstermesine karşı çıkarak Tura’nın şehit annesi olduğunu belirtmesine rağmen ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü gözaltına alınmıştı.Kamuoyunun tepkisini çeken olayın ardından yetkililer devreye girerek olayla ilgili soruşturma başlatmış ve şoför Eren Güngör’ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33’te giderek, "Bastığın yerleri ’toprak!’ diyerek geçme, tanı!

Hakarete uğrayan şehit annesi davadan vazgeçti

Adana’da halk otobüsüne binerken ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve 2.5 lira para istenen şehit annesi Zübeyde Tura, mahkemeye dilekçe vererek davadan vazgeçti.
Adana’da 13 Şubat’ta şehit annesi Zübeyde Tura’nın ücretsiz kart göstermesine karşı çıkarak Tura’nın şehit annesi olduğunu belirtmesine rağmen ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü gözaltına alınmıştı.
Kamuoyunun tepkisini çeken olayın ardından yetkililer devreye girerek olayla ilgili soruşturma başlatmış ve şoför Eren Güngör’ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33’te giderek, "Bastığın yerleri ’toprak!’ diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı’nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirilmişti.
Şehit annesi Zübeyde Tura, bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ziyaretinde kendisine hakaret eden şoförün büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtmesinin ardından onu affettiğini ve ilgili mahkemeye dilekçe vererek davasından vazgeçtiğini söyledi.

Hakarete uğrayan şehit annesi davadan vazgeçti

Hakarete uğrayan şehit annesi davadan vazgeçti

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