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Hakim karşısına çıkan DEAŞ üyeleri şeriat mahkemesi talep etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen 8 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen 8 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Sanıklara 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 8 tutuklu şahıs bugün Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanık Murat E., Hakan Ç., Savaş D., Ramazan G., Samir C., Hasan Ç., Hüseyin P. ve Efgan Y. çıkartıldıkları mahkemece 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli’de terör örgütü üyelerine barınma ve diğer çeşitli ihtiyaçları konusunda yardımcı oldukları, Suriye’nin Rakka şehrinde savaştığına ve terör örgütü savaşçısı olduğuna dair tespitler bulunan kişilerle birlikte hareket ettikleri, zaman zaman örgütsel toplantılar yaptıkları, Facebook isimli sosyal medya hesabından Türkiye’nin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü ’Fırat Kalkanı’ operasyonunu karalayıcı ve hakaret içeren bir dille eleştirdiği ve ayrıca sanık Hüseyin Perçin’in daha önce Antalya Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan E.S. ile gayrı resmi nikah ile evli olduğu ve bu evliliği o dönemde DEAŞ güdümünde faaliyet yürüten Ramanzan G. ve Savaş D. isimli şahısların organizesinde gerçekleştiği şeklindeki şuçlamalardan tutuklu bulunan sanıklar mahkemede savunma yapmayı reddettiler.
Hakim karşısında savunma yapmayı reddeden sanıklar, "Mahkemenizi reddediyoruz, biz şeriat mahkemesi istiyoruz o nedenle sizi reddediyoruz. Kur’an ve sünnetin olmadığı yerde mahkeme olmak istemiyorum. Hükümlerinizi ve kanunlarınızı reddediyorum. Mahkemenizi tanımıyorum, sizde Allah’ı tanımıyorsunuz, bizi zindana atıyorsunuz, Allah size yağmur veriyor, rızk veriyor" şeklinde beyan vererek, mahkemeyi ve devlet tarafından verilen avukatı istemedikleri ayrı ayrı dile getirdiler.
Avukatların savunmalarının ardından mutalaa veren cumhuriyet savcısı, sanıkların DAEŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. Savcı mutalaasının ardından mahkeme heyeti sanıkların ayrı ayrı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

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