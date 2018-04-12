HABER

Hakim köye böyle geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sarp Şenbaşlar, baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu, 50 metre uzunluğunda, 25 metre yüksekliğinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy, birkaç yıl içinde su altında kalacak. Baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Yusufeli Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti Kınalıçam gitti. Heyetteki, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sarp Şenbaşlar, köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu 50 metre uzunluğunda 25 metre yükseliğinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı.

Kamulaştırma işlemi için arazi keşifi yapan hakim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü. Hakim Şenbaşlar'ın bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi

Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin kaymakam Sarp Şenbaşlar telefrik

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
eeee ne olmus yani o köyün halkı hep biniyo!!!
Vatandaş her gün bunu kullanınca önemli değil, hakim kullanınca mı önemli bir şey oluyor?
DEMEKKI HALA YOLU OLMAYAN KOY VARMIS
Diğer Haberler
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.