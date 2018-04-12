Hakim köye böyle geldi

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi ile 4 köy, birkaç yıl içinde su altında kalacak. Baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Yusufeli Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti Kınalıçam gitti. Heyetteki, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Sarp Şenbaşlar, köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu 50 metre uzunluğunda 25 metre yükseliğinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı.
Kamulaştırma işlemi için arazi keşifi yapan hakim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü. Hakim Şenbaşlar'ın bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi
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