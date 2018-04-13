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Hakim ve savcı rolünde dolandırıcılık yapmak isteyen şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 17:02 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul’daki adliyeleri arayıp kendini savcı, emniyet müdürü ve hakim olarak tanıtarak şüpheliler hakkında bilgi aldıktan sonra, şüpheli yakınlarını dolandırmak isteyen şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki M.K.

Kocaeli ve İstanbul’daki adliyeleri arayıp kendini savcı, emniyet müdürü ve hakim olarak tanıtarak şüpheliler hakkında bilgi aldıktan sonra, şüpheli yakınlarını dolandırmak isteyen şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki M.K. isimli şahıs 9 Mart’ta İstanbul’da iki adliyeyi arayarak kendisini savcı, emniyet müdürü, hakim olarak tanıttı. Aynı şahıs, 28 Mart’ta Kocaeli’deki bir adliyeyi arayıp kendisini savcı olarak tanıttı. Aradığı adliyelerden tutuklu bulunan veya gözaltındaki şüpheliler hakkında bilgi alan M.K., daha sonra gözaltındaki ve tutuklu bulunan şahısları kurtarma vaadiyle şüpheli yakınlarını arayarak, vatandaşlardan para talep etti. Aranan şahıslardan biri olan ve durumdan şüphelenen P.Ö. ve F.S.K. adlı vatandaşlar, ikamet ettikleri İstanbul’da emniyete giderek durumu bildirdi.
İhbar sonrasında çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.’yi İstanbul Şişli’de gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K. daha sonra Kocaeli’ye getirildi. Benzer suçlardan 5 adet farklı kaydı bulunduğu öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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