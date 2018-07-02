Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Çektiği görüntüleri ve fotoğrafları Dağdelen'e gönderen güvenlik korucusu, köpek için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman'a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de 4 bin TL'ye karaç iralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen'e köpeğin ortadan kaybolduğu söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.

Sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir güvenlik korucusu, gözleri oyulmuş köpekle karşılaşınca hemen görüntülerini ve fotoğraflarını çekip, yardım için internetten araştırma yaptı. Güvenlik korucusu araştırmaları sonucunda Muğla'nın Dalaman ilçesi'nde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen'e ulaştı.

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Köpeğin öldürüldüğünü ileri süren Dağdelen, Dalaman'da kendisine ait Türkiye'nin en büyük özel hayvan barınağı bulunduğunu ve burada bakıma muhtaç yaklaşık bin sokak hayvanının kaldığını, bu olayın da peşini bırakmayacağını söyledi.

"TELEFON YÜZÜME KAPATILDI"

Dağdelen, "Görüntüler öğlen saatlerinde bana geldi. Büyük üzüntü yaşadım. Köpeği aldırmak için de hemen çalışmalara başladım. Köpeği getirtmek için her şeyi ayarlamıştık. Öldürmek için ne kadar acele ettiniz. İhbar gelir gelmez karakolu aradım, nakil ayarladım, tam köpek alınacak iken, bir kamyon şoförü köpeği görüyor ve belediyeyi arıyor. Belediyedeki bir teknik eleman köpeği görüyor ve kamyoncuya da 'aldığımızı kimseye söylemeyin, bunun gözleri kötü, acı çekmesin diye iğneyle öldürelim' diyor. soranlara da 'bulamadılar' dersiniz diyor. Bunun üzerine ben de aradım. Sorduğumda bana da 'bulamadık' denildi ve telefonu yüzüme kapatıldı" dedi.

BAŞKAN EPCİM: YAPANLAR CEZASIZ KALMAYACAK

Konuyla ilgili DHA muharibine telefonla bilgi veren Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim ise yaşanan olaydan haberinin olmadığını, köpeğe yapılan eziyetin yürek burktuğunu, büyük üzüntü yaşadığını ve bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi.