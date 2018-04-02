Hakkari il genelinde uyuşturucu operasyonu

Hakkari il genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.03.2018 ile 02.04.2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde icra edilen uygulamalarda yapılan aramada 3,27 gram eroin maddesi, 1,85 gram metamfetamin maddesi ve 6 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs tutuklanmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.