Hakkari kırsalında mühimmat ve tuzaklar ele geçirildi

Hakkari’nin kırsal bölgelerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK terör örgütüne ait mühimmat ve tuzaklar ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 4 Nisan 2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen sığınak içerisinde; 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 adet tuzaklanmış büyük tüp, 5 adet pil bloğu, 3 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ateşleme devresi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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