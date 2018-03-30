Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 29.03.2018 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet lav silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 10 adet büyük tüp, 1.125 adet bixi mühimmatı, 2 adet pil bloğu ve kablosu, 4 adet küçük tüp ve 2 adet EYP (el yapımı patlayıcı) tuzaklamak için hazırlanmış tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.