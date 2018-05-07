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Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı  'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahmece tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Van, Muğla, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep ve Batman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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