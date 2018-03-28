Hakkari merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Hakkari merkezli birçok ilde eş zamanlı olarak düzenlen FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Mart 2018 günü Hakkâri merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik yürütmüş olduğu soruşturmalar kapsamında, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Bylock isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştır. Operasyon neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 3 şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, 27 Mart 2018 günü Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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