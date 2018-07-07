Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 10'u tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi ve Mersin'de operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyeri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda içime hazır eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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