Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, memleketi Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle mezarlığı yakınında düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Muhimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile kent milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Törene katılanlar, şehidin annesi Muteber ve babası Aziz Akagündüz ile 4 kardeşini teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Aziz Akagündüz, tabut başında gözyaşı dökenlerin yanına giderek ağlamamalarını istedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mezarlıkta defnedildi .