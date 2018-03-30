Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçtiğimiz yıl teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan sözleşmeli asker Hidayet Tokmak memleketi olan Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Nişanlı olan ve yazın düğün planları yapan şehidin cenazesine Milli Eğitim bakanı İsmet Yılmaz’da katıldı.

2 Kasım 2017 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerle çıkan çatışmada 6’sı asker, 2’si güvenlik korucusu 8 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. Çatışmada 5 PKK’lı terörist ise etkisiz hale getirilirken sözleşmeli Er Hidayet Tokmak yaralanmıştı. Yaklaşık 5 aydır Ankara’da tedavisi süren Tokmak, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Tokmak’ın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak askeri helikopterle köye getirlidi. Son kez baba ocağına getirilen şehit Tokmak’ın cenazesi burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana götürüldü.

Şehit er Tokmak için Dorukseki köyünde düzenlenen cenaze töreninde baba Mustafa Tokmak ve anne Fadime Tokmak gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne-babayı yakınları güçlükle teselli etti. Şehidin cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının köy mezarlığında toprağa verildi.

Yazın düğünü olacaktı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan şehit Hidayet Tokmak’ın nişanlı olduğu öğrenildi. Cenazesine katılan Hatice Demiş nişanlısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tokmak’ın şehit olmasa yazın düğününün olacağı öğrenildi.

Cenaze törenine Vali Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan ile Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.