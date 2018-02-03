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Hakkari şehidinin cenazesi memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi törenle memleketine uğurlandı.1 Şubat’ta Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’ne terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Muhammed Osman Akagündüz için tören düzenlendi.Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Umut Öztürk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari eski Ak Parti Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askerî personel katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi törenle memleketine uğurlandı.
1 Şubat’ta Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi’ne terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Muhammed Osman Akagündüz için tören düzenlendi.
Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Umut Öztürk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari eski Ak Parti Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askerî personel katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van iline uğurlandı.

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