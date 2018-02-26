Hakkari Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Hakkari Valiliği dolandırıcılıkla ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında,"Valimizin ve Valilik Özel Kalem personelimizin adını kullanan bazı dolandırıcıların; para, yardım, kişisel kimlik bilgisi, banka hesap numarası gibi taleplerde bulundukları yönünde duyumlar alınmıştır. Bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde bu şahıslara itibar edilmemesi ve konunun hemen 155 Polis veya 156 jandarma ihbar hatlarına bildirilmesi uygun olacaktır" denildi.