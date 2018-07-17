Hakkari ve Van’da ‘Beyaz Önlük’ operasyonu: 39 gözaltı (2)

HAKKARİ'DEKİ ‘BEYAZ ÖNLÜK’ OPERASYONUNDA 11 TUTUKLAMA
Hakkari ve Van'da, para karşılığı sahte evrakla engelli ve heyet raporu verdikleri gerekçesiyle Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden aralarında hastane personellerinin du bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 23 kişi ise yurt dışı yasağı konularak adlı kontrol şartıyla, 5 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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