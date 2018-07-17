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Hakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ ve Van'da, para karşılığı sahte evrakla engelli ve heyet raporu veren kişilere yönelik 'Beyaz Önlük' operasyonu düzenlendi.

Hakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve Van'da, para karşılığı sahte evrakla engelli ve heyet raporu veren kişilere yönelik 'Beyaz Önlük' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında hastane personelinin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takipte bulundu. Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Temmuz Cuma günü operasyon için harekete geçti. Sabah saat 05.00 sıralarında Hakkari merkezli Yüksekova, Şemdinli ilçeleri ile Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hastanelerde çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan 39 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonla ilgili Hakkari Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Hakkari Devlet Hastanesi'nde düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13.07.2018 tarihinde Hakkari merkezli, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı yapılan 'Beyaz Önlük' operasyonu sonucunda, hastanede çalışan kamu personeli ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahıslar, sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporları engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV, MTV indimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları, bu kapsamda şüpheliler hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak yok etmek veya gizlemek, bilişim sistemine izinsiz girmek, sistemi engellemek bozmak verileri yok etmek veya değiştirmek' suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde; usulsüz olarak sahte özürlü raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanmak suretiyle alındığı tespit edilen bir adet araca el konuldu."
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltıHakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltıHakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltıHakkari ve Van'da sahte engelli raporuna 39 gözaltı

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