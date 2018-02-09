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Hakkari’de 1 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 21:13 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütü mevzilerine yapılan tank atışı sonrası 1 kadın terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs bölgesinde 6 Şubat 2018 tarihinde görevlilerimizce icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Kanirash bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları tank atışı ile ateş altına alınmıştır.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütü mevzilerine yapılan tank atışı sonrası 1 kadın terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs bölgesinde 6 Şubat 2018 tarihinde görevlilerimizce icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Kanirash bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları tank atışı ile ateş altına alınmıştır. Atışın yapıldığı bölgede 9 Şubat 2018 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, tank atışı ile etkisiz hale getirildiği tespit edilen 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 135 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet kamera, 2 adet uyku tulumu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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