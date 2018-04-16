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Hakkari'de 1147 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 18:59 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyünde, jandarma ve polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 1147 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari'de 1147 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Kırıkdağ köyünde, jandarma ve polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 1147 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Jandarma ve polis ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Hakkari'nin Kırıkdağ köyündeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 1147 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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