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Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HAKKARİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

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