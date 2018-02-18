Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
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