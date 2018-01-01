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Hakkari'de 167 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 14 dakika önce

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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