Hakkari'de 2 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile yapılan hava harekâtı sonucu ve jandarmanın arama-tarama çalışmaları sırasında çıkan çatşmada 2 PKK'lı terörist ektisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliği, dün saat 13.30 sıralarında başlatılan takip sonucu Akbulut Köyü kırsal alanına SİHA ile hava harekâtı düzenlendiğini, bu hava harekâtında 1 PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi. Bölgeye sevk edilen Jandarma ve Polis Özel Harekât Timlerince yapılan arama tarama faaliyeti sonucu çıkan çatışmada ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
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