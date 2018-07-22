Hakkari'de 2'si kadın, 9 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2'si kadın, PKK'lı 9 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Merkeze bağlı Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde PKK'lı bir grup terörist, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Bombardımanın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede yaptığı arazi arama tarama faaliyetlerinde 2’si kadın, 9 teröristin cesedine ulaşıldı. Ayrıca teröristlerle birlikte çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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