Hakkari’de 3 kişi tutuklandı

Hakkari’de PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Mart nevruz etkinlikleri öncesi kamu düzenini bozacak olay ve eylemlerin önüne geçmek amacıyla 18 Mart 2018 günü saat 06.00 sıralarında il merkezinde eşzamanlı operasyonlar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.