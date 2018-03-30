Hakkari’de 3 kişi tutuklandı

Hakkari’de 21 Mart Nevruz etkinlikleri öncesi kamu düzenini bozacak olay ve eylemlerin önüne geçmek amacıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Mart Nevruz etkinlikleri öncesi kamu düzenini bozacak olay ve eylemlerin önüne geçmek amacıyla, 18.03.2018 günü saat: 06.00 sıralarında İlimiz Merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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