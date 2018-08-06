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Hakkari'de 30 bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, kent merkezi ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'de, kent merkezi ve 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 7 Ağustos 2018 günü gece yarısından itibaren 21 Ağustos 2018 günü saat gece yarısına kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

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