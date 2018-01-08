Hakkari'de 39 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde polisin yaptığı yol kontrollerinde, 39 bin 380 paket kaçak sigara ile 100 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Hakkari merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları yol kontrollerinde, yurda kaçak yollarla sokulan 39 bin 380 paket kaçak sigara ile 100 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.

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