Hakkari’de 4 bin 475 adet fişek ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayarak Irak tarafına kaçan şüpheli şahsın bıraktığı torbada değişik çapta 4 bin 475 adet fişek ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 04.04.2018 günü Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Samanlı Hudut Tabur Komutanlığı tarafından icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 1 şahıs, dur ihtarlarına uymayarak Irak topraklarına kaçmıştır. Şüpheli şahsın kaçarken olay yerinde bıraktığı yük hayvanının üzerinde yapılan arama 4 bin 250 adet 9 milimetre ve 225 adet 7.65 milimetre çapında toplam 4 bin 475 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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