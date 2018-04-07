Hakkari'de 61 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Küme Evleri mevkiinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 61 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi olup olmadığı açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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