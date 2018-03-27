Hakkari’de 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 80 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “19 ile 26 Mart 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, 80 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.