Hakkari’de 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi

Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait patlayıcı yapımında kullanılan 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Şubat 2018 günü merkez Biçer Mahallesi’nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, bölücü terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından saklandığı değerlendirilen ve patlayıcı yapımında kullanılan 19 çuval içerisinde toplam 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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