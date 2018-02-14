HABER

Hakkari’de 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait patlayıcı yapımında kullanılan 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Şubat 2018 günü merkez Biçer Mahallesi’nde bulunan bir depoda arama yapıldı.

Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait patlayıcı yapımında kullanılan 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Şubat 2018 günü merkez Biçer Mahallesi’nde bulunan bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramada, bölücü terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından saklandığı değerlendirilen ve patlayıcı yapımında kullanılan 19 çuval içerisinde toplam 950 kilogram amonyum nitrat maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.