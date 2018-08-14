Hakkari'de ahır ve samanlık yandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Bağışlı köyünde çıkan yangında, bir samanlık ile ahır yandı.
Merkeze bağlı Bağışlı köyünde çiftçi Nebi Kılıç'ın hayvanları için ot depoladığı samanlığında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan taraftaki ahıra da sıçradı. Kılıç ve köylüler, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı, başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Hakkari ve Yüksekova'dan gelen belediye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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