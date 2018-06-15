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Hakkari'de araç lastiğinde 25 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin lastiklerinin içinde gizlenen 25 kilo 5 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de araç lastiğinde 25 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin lastiklerinin içinde gizlenen 25 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari -Van karayolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın lastiklerinde gizlenen 25 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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Hakkari'de araç lastiğinde 25 kilo eroin ele geçirildiHakkari'de araç lastiğinde 25 kilo eroin ele geçirildi

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