Hakkari'de araç lastiğinde 25 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin lastiklerinin içinde gizlenen 25 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari -Van karayolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın lastiklerinde gizlenen 25 kilo 5 gram eroin ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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