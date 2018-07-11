Hakkari'de aracın deposunda 25 kilo 880 gram eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın deposunda 25 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında aramalarını sıklaştırırken, şuphe üzerine bir araç durduruldu. Narkotik Suçlarla Mücalede Şube Müdürlüğü ekipleri,dedektör köpek yardımıyla araçta arama yaptı. Aramalarda, aracın depo kısmına gizlenmiş 25 kilo 880 gram eroin ele geçilirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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