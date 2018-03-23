Hakkari’de asayiş uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, okul servisleri ve sivil araçları kontrol ederek, sürücülerin GBT sorgulamasını yaptı.
Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de, polis güvenlik tedbirlerini elden bırakmıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk Şubesi ve Trafik ekipleri, bir belde ile 5 mahalleyi birbirine bağlayan Karşıyaka Mahallesi Katremas Köprüsü’nde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında okul servisleri ve sivil araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar aranarak evrak kontrolünün de yapıldığı uygulamada, şüpheli kişilerin üstleri aranarak GBT sorguları yapıldı. Uygulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı bildirildi.
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!