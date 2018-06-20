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Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

TSK'DAN AÇIKLAMA Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olması, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olması, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"20 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında icra edilen operasyonlar esnasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ANKARA, (DHA)

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