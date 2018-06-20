Hakkari'de askeri araca roketli saldırı: 2 şehit, 1 yaralı (2)

TSK'DAN AÇIKLAMA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olması, 1 askerin yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"20 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri kırsalında icra edilen operasyonlar esnasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
ANKARA, (DHA)
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Duş almak isterken küvete sıkıştı!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum