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Hakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı.

Hakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ-Çukurca karayolunda, askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getitirildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Çukurca Karayolu’nun 20’inci kilometresindeki Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari'ye gelen askeri konvoyun geçişi sırasında, yola daha önce PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada konvoydaki araçlardan bazıları hasar görürken, 4 asker asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

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Hakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralıHakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralıHakkari'de askeri konvoya hain saldırı: 4 yaralı

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