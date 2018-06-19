Hakkari'de askeri konvoya roketli saldırı: 6 asker hafif yaralı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Köprülü Köyü yakınlarında PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya yapılan roketli saldırıda 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Buün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulunan Köprülü Köyü Aslanboğazı mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından askeri konvoya roketli saldırı düzenlendi. Roketin askeri araca isabet etmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alınırken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı oparesyon başlatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Saldırı ile ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"18.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 6 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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