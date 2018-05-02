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Hakkari'de basın açıklaması ve eylemler 1 ay yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan seçim çalışmaları dışında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan seçim çalışmaları dışında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:
"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, (24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim takvimi (dönemi) içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere) 2-31 Mayıs 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi el ilanlarının dağıtılması ve pankart asılması ( benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 2-31 Mayıs 2018 tarihi tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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