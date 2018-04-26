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Hakkari'de çatışma: 1 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de güvenlik güçleri, çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristi öldürdü, 1 teröristi de yaralı olarak ele geçirdi.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de güvenlik güçleri, çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristi öldürdü, 1 teröristi de yaralı olarak ele geçirdi.
Hakkari ve çevresinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar sürerken, dün Hakkari'ye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde, jandarma ekipleri bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü, 1 terörist ise yaralı olarak yakalandı. Kaçan 3 PKK'lının yakalanması için bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

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