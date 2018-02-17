Hakkari’de çatışma: 1 şehit

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi karşısında PKK’lı teröristlerin havanlı saldırı ve sızma girişiminde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi karşısında Irak’ın kuzeyindeki Kanireş bölgesi Çam Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristlerin havanlı saldırı ve sızma girişiminde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.