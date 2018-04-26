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Hakkari'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YEKSELDİ Hakkari'nin Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde sürdürülen hava destekli operasyonlar devam ediyor.

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YEKSELDİ
Hakkari'nin Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde sürdürülen hava destekli operasyonlar devam ediyor.
Operasyonda, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 1 teröristin yaralı olarak yakalandığı bölgede öldürülen terörist sayısı 3'e yükseldi.

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