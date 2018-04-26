Hakkari'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

HAKKARİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YEKSELDİ
Hakkari'nin Kaymaklı ve Ördekli bölgelerinde sürdürülen hava destekli operasyonlar devam ediyor.
Operasyonda, 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 1 teröristin yaralı olarak yakalandığı bölgede öldürülen terörist sayısı 3'e yükseldi.
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