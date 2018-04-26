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Hakkari'de çatışma: 3 PKK'lı terörist öldürüldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA  PKK'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ Hakkari Valiliğinden, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin yaralı yakalandığı çatışma ile ilgili açıklama yapıldı.

HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMADA PKK'NIN BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari Valiliğinden, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin yaralı yakalandığı çatışma ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"26.04.2018 günü bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1’i ölü, 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu ele geçirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu ise F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları arasında örgütün Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir’in de olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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