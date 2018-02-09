Hakkari’de cephanelik ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde durdurulan bir araçta 115 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 37 bin 250 adet fişek ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Canlıkaya Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 115 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 37 bin 250 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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