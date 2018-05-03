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Hakkari'de cinayet hükümlüsü 2 kişi sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, 'cinayet' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında sahte kimliklerle yakalandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de, 'cinayet' suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında sahte kimliklerle yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün, Yüksekova- Şemdinli yolunda şüphe üzerin durdurulan araçta 'cinayet' suçundan aranan 2 kişinin sahne kimlikle yakalandığı belirtildi. Haklarında 34 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği kaydedilen açıklama, şöyle:
"Asıl kimliklerinin tespiti ve gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda şahısların kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş ve şahısların cinayet suçundan arandığı anlaşılmıştır. C.K. isimli şahsın asıl kimliğinin S.K. olduğu ve Diyarbakır Ağır Ceza Hakimliğince 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, Ü.K. isimli şahsın asıl kimliğinin E.K. olduğu, Diyarbakır Ağır Ceza Hakimliğince 22 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

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