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Hakkari'de çobanlarla ilgili barodan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

HAKKARİ Baro Başkanlığı, Şemdinli ilçesi Yufkalı köyüne bağlı Binahare mezrasında, operasyona çıkan askerler tarafından dövüldükleri iddia edilen çobanlar Nasır Taş ile Ramazan Aktaş ile ilgili açıklama yaptı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Baro Başkanlığı, Şemdinli ilçesi Yufkalı köyüne bağlı Binahare mezrasında, operasyona çıkan askerler tarafından dövüldükleri iddia edilen çobanlar Nasır Taş ile Ramazan Aktaş ile ilgili açıklama yaptı. Hakkari Barosu, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.
Şemdinli'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Binahare mezrasında yaşayan Nasır Taş ile Ramazan Aktaş, koyunları ile birlikte dün gittikleri yaylada operasyonda olan askerler tarafından dövüldüklerini iddia etti. Bu iddianın sosyal medyada yayılması ve fotoğrafların yayınlanması üzerine Hakkari Barosu harekete geçti. Baro, konuyla ilgili Hakkari Valiliği ile görüştüklerini Valiliğin bu olayı titizlikle takip ettiğini, kendilerinin de olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Hakkari Valiliği ile yapılan görüşmede, olayın üzerinde hassasiyetle durulduğu ifade edilmiştir. Hakkari Barosu olarak, olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" denildi.
Konuyla ilgili Şemdinli Cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

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