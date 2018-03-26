Hakkari’de ele geçirilen EYP imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ele geçirilen 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile 1 adet el bombası imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Derecik ile Şırnak’ın Güzelkonak beldeleri kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet EYP düzeneği ve 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!
İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı
Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum