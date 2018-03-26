Hakkari’de ele geçirilen EYP imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ele geçirilen 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ile 1 adet el bombası imha edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Derecik ile Şırnak’ın Güzelkonak beldeleri kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet EYP düzeneği ve 1 adet el bombası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.