Hakkari’de eroin operasyonu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçan şahısların bıraktığı çuvallarda 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Başaklı Mahallesi mevkiinde tespit edilen 2 şüpheli şahsın ‘dur’ ihtarına uymayarak yanlarında bulunan çuvalları bırakıp kaçmışları belirtildi. Şahısların bıraktıkları 2 çuvalda yapılan incelemede, eroin olduğu değerlendirilen 46 kilo 953 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.